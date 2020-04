L’Inter per Chiesa propone alla Fiorentina quattro contropartite – TS

“Tuttosport” scrive che l’Inter per arrivare a Chiesa pensa di offrire alla Fiorentina dei giocatori. Quattro sono i nomi in ballo.

INSERIMENTO NERAZZURRO – Chiesa piace da sempre sia a Marotta che ad Ausilio, ma entrambi erano convinti che il vantaggio accumulato dalla Juventus fosse ormai incolmabile. La ferrea posizione del presidente Commisso però, riassumibile con un “Chiesa alla Juve mai”, ha cambiato le carte in tavola. Attenzione: sul mercato le parole le porta via il vento e la Juventus sull’attaccante c’è sempre. Forte anche dell’accordo raggiunto nell’estate 2019 con papà Enrico.

OPZIONI – L’Inter insomma ha uno spazio per inserirsi. La sensazione che si sta facend largo negli ambienti di mercato è che Chiesa per la Fiorentina sia sacrificabile. La sua valutazione è di almeno 60 milioni. L’idea di Marotta è arrivarci inserendo delle contropartite. In primis Dalbert, valutato da bilancio 12 milioni. Dopodiché ci sono diverse opzioni. Una conduce a Nainggolan. La Fiorentina la scorsa estate aveva trovato un’intesa per averlo in prestito. Il belga è a bilancio per circa 20 milioni e il suo ingaggio sarebbe un problema da gestire magari con una buonuscita. Fra le possibilità c’è anche Gagliardini, vecchio obiettivo viola, eventuali giovani della Primavera e pure Pinamonti, richiesto proprio dalla società di Commisso nel recente passato.