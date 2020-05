L’Inter per arrivare a Werner puÃ² sfruttare la pedina Lazaro – TS

L’Inter per arrivare a Werner può sfruttare la pedina Lazaro – TS

“Tuttosport” scrive che l’Inter potrebbe sfruttare Lazaro per arrivare a Werner. L’austriaco piace al Lipsia.

GIA’ CERCATO A GENNAIO – L’obiettivo numero uno dell’Inter in caso di cessione di Lautaro Martinez è Timo Werner. Il tedesco è un obiettivo difficile. In primi per la concorrenza, col Liverpool interessatissimo, ma anche perché le cifre sono alte. L’Inter ci proverà e potrebbe offrire al Lipsia come parziale contropartita Valentino Lazaro. L’austriaco è in prestito al Newcastle che dovrà valutare se riscattarlo per 24 milioni. Se non lo farà i nerazzurri lo proporranno ai tedeschi, che si erano già interessati a lui nel mercato di gennaio.