L’Inter pensa a uno scambio: Perisic per Tolisso – TS

“Tuttosport” scrive che l’Inter potrebbe proporre al Bayern Monaco di scambiare Ivan Perisic con Corentin Tolisso.

IDEA SCAMBIO – Un effetto collaterale dell’emergenza Coronavirus è che l’Inter non è più sicura di incassare tutti i soldi previsti dai riscattindei vari prestiti imbastiti nell’ultimo anno. Parliamo di Icardi, Perisic, Joao Mario e Lazaro. Ma di contro (o di riflesso) i nerazzurri potrebbero provare a sfruttare alcuni di questi elementi per sistemare altri tasselli. Gli scambi infatti potrebbero essere una risorsa importante del prossimo calciomercato. Un nome in particolare: Perisic. Una sua permanenza al Bayern Monaco potrebbe consentire all’Inter di mettere le mani su Tolisso. I bavaresi sono disposti a cedere il francese, classe 1994, e la sua valutazione potrebbe essere abbordabile.