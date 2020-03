L’Inter pensa a tre nomi per sostituire Lautaro Martinez, ecco quali – TS

“Tuttosport” scrive che l’Inter non vuole farsi trovare impreparata e sta monitorando tre nomi per sostituire Lautaro Martinez.

CESSIONE VOLUTA – Lautaro Martinez è sempre più destinato al Barcellona. Visto che lo scambio con Griezmann sembra proprio complesso, Marotta e Ausilio hanno messo a punto una strategia d’uscita che possa accontentare Antonio Conte che non è esattamente felice di veder smontata la coppia con Lukaku. Probabilmente toccherà a Martinez uscire allo scoperto per dimostrare come la sua cessione da parte dell’Inter è motivata in primis dall’accontentarlo: Steven Zhang, nell’ultima uscita pubblica, ha sottolineato come i migliori l’Inter li tiene e non li vende, l’eccezione andrebbe fatta soltanto per un giocatore che chiede di essere lasciato andare per realizzare il suo sogno, ovvero giocare con Messi.

TRE OPZIONI – In tal senso comunqe arriverà un attaccante di livello mondiale. La rosa (al momento) pare ristretta essenzialmente a tre nomi e due di questi sono pallini di lungo corso del ds Ausilio. Il primo è Timo Werner, centravanti del Lipsia che ha conquistato i quarti di Champions alle spese del Tottenham di José Mourinho. Il secondo è Anthony Martial che il ds nerazzurro segue sin dai tempi del Monaco (tra l’altro, dopo Lukaku, Sanchez e Young sarebbe il terzo giocatore a passare direttamente dal Manchester United all’Inter). Il terzo Pierre-Emerick Aubameyang, obiettivo difficilissimo stante la ferrea volontà da parte dell’Arsenal di trattenerlo alla base. Un amore che sembra pienamente ricambiato pure dall’interessato: «Per me significa tanto essere qui – ha spiegato proprio ieri il centravanti gabonese – Quando ero piccolo, guardavo spesso l’Arsenal in tv perché in rosa c’erano tantissimi campioni e perché hanno vinto tanti trofei. E’ un onore per me essere qui, sono felice e questo è ciò che provo dopo due anni che vesto questa maglia».