L’Inter offre a Cavani un ingaggio top, 15 milioni in due anni – TS

“Tuttosport” scrive che l’Inter per Cavani ha pronto un contatto allineato a quelli che sono i suoi top player: 7,5 milioni all’anno.

LEGAME – Le grandi manovre sull’asse Milano-Parigi sono iniziate e riguardano a doppio filo la coppia Icardi-Cavani. Questo perché il Matador non rinnoverà il suo contratto se Maurito sarà riscattato. Questo perché l’uruguaiano non vuole vivere l’ultima parte di carriera da riserva, tanto più perché ha nel mirino il Mondiale in Qatar del 2022.

INGAGGIO TOP – L’Inter deve ripensare il suo attacco per la prossima stagione e dopo aver perso Mertens ha rotto gli indugi su Cavani. L’ingaggio attuale dell’attaccante da 12 milioni annui non è un problema insormontabile. Per lui sarebbe in primo luogo una scelta di campo e potrebbe allinearsi allo stipendio di Eriksen da 7,5 milioni netti, che fanno 11,4 lordi per via del decreto crescita. Il Matador non ha mai nascosto di amare l’Italia e il metodo Conte potrebbe dargli nuovo smalto.