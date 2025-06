L’Inter non può più aspettare: dopo Inzaghi, sarà subito tempo di scelte. Fabregas in pole – CdS

L’Inter si trova davanti a un bivio cruciale. Mentre si attende la decisione finale di Simone Inzaghi, il club nerazzurro valuta con concretezza le alternative, secondo il Corriere dello Sport con Cesc Fabregas in cima alla lista dei possibili successori.

TEMPO DI SCEGLIERE – Cesc Fabregas rappresenta un profilo affascinante e in ascesa, apprezzato per la sua mentalità moderna, il lavoro con i giovani e un’idea di calcio propositiva. Anche se ad oggi il suo “sì” è tutt’altro che scontato. Fabregas, infatti, si è ormai costruito un’identità forte a Como, non solo come allenatore ma anche come azionista del club. Un’eventuale partenza non avverrebbe a cuor leggero. Per accettare il salto sulla panchina dell’Inter, il tecnico catalano pretende alcune garanzie: la possibilità di incidere anche sulle scelte di mercato, oltre a un gruppo di lavoro in grado di interpretare efficacemente il suo stile di gioco, più flessibile rispetto a quello visto finora in nerazzurro. L’ex campione del mondo è abituato a un sistema meno legato agli automatismi difensivi e più incline al palleggio e alla costruzione dal basso, seppur in alcune occasioni abbia già sperimentato la difesa a tre.

Continuità nel modulo, per questo piace anche De Zerbi

ALTRI PROFILI – Intanto, Roberto De Zerbi resta un nome monitorato, soprattutto per l’affinità con il modulo “inzaghiano”. Il tecnico del Marsiglia ha dimostrato di saper lavorare anche con il 3-4-2-1 o il 3-4-1-2, come testimoniato dall’utilizzo di Luis Henrique come esterno a tutta fascia. Il nodo principale resta la clausola rescissoria da circa 6 milioni di euro, valida solo nei primi giorni di giugno. Cristian Chivu, infine, rimane sullo sfondo come scelta “interna” (essendo un ex Inter e avendo allenato la Primavera fino a pochi anni fa) e di continuità.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno