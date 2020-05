L’Inter non ha intenzione di fare sconti per...

L’Inter non ha intenzione di fare sconti per Lautaro Martinez – TS

“Tuttosport” sottolinea che malgrado la volontà del Barcellona l’Inter non ha intenzione di fare sconti per Lautaro Martinez.

NESSUN REGALO – Che Messi voglia giocare insieme a Lautaro Martinez è cosa nota. Così come che il Barcellona ci stia provando già da qualche mese. Il club ha già presentato la sua offerta al giocatore per mettere i nerazzurri spalle al muro: oltre 10 milioni a stagione bonus compresi. Un ingaggio impossibile da pareggiare per l’Inter, che però ha dalla sua un contratto fino al 2023 e una clausola rescissoria da 111 milioni. Insomma, a Milano registrano l’interesse, ma nessuno vuole fare sconti. L’Inter non vuole prostrarsi al Barcellona e se non avrà ciò che ritiene congruo manterrà l’argentino in organico. Confermando così la coppia d’oro con Lukaku, che con un anno di esperienza alle spalle potrebbe fare danni alle difese avversarie.

LE RICHIESTE – Il presidente Zhang per cedere vuole almeno 90 milioni e un giocatore gradito (non Vidal che verrebbe eventualmente trattato a parte). L’unica concessione potrebbe essere uno sconto sul cash fino a 80 milioni a seconda del valore della contropartita che verrà scelta. Anche per non dover poi sentirsi chiedere 20 milioni per Vidal. Ma sotto quella soglia non si scenderà.