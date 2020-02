L’Inter non ha ancora affondato su Mertens, ecco i motivi – CdS

Il “Corriere dello Sport” scrive che l’Inter segue Mertens a zero, ma sta ancora valutando come completare il reparto offensivo per il prossimo anno.

ATTESA – Oltre a Vertonghen l’Inter segue un altro belga a parametro zero: Dries Mertens. L’attaccante è sospeso tra il possibile rinnovo con il Napoli, uno sbarco al Monaco e l’idea di giocare in nerazzurro con Big Rom. L’Inter ha fatto sapere di essere interessata, ma non ha affondato il colpo. Perché? Sta studiando la composizione del reparto offensivo 2020-21 dove non ci sarà posto per Sanchez che tornerà a Manchester complice l’ingaggio extra large e le richieste dello United per il cartellino. Lukaku è il punto fermo, su Martinez bisognerà capire le mosse del Barcellona (in pole), ma anche del Real Madrid e del Chelsea, mentre Esposito sarà tenuto a crescere in casa (tra poco inizierà la trattativa per il rinnovo fino al 2024 o 2025). Posto almeno per un parametro zero c’è. Mertens? Oppure Giroud? Il francese non è uscito dal radar di Marotta e contatti con il suo entourage ci sono ancora. Conte, che lo voleva a gennaio, non dirà di no se potrà riabbracciarlo a luglio.