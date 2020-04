L’Inter non conferma le voci su Messi, dalla societÃ  freddo distacco – TS

L’Inter non conferma le voci su Messi, dalla società freddo distacco – TS

“Tuttosport” fa il punto sulle voci su Messi all’Inter. Al momento non c’è nulla tra l’attaccante del Barcellona e la società nerazzurra.

NESSUN CONTATTO – Le voci su Messi all’Inter si sono diffuse da quando Moratti ha inziato a parlarne. Dalla società però nessuna conferma. Non filtra nulla, solo un freddo distacco. L’idea ha fatto rumore e continuerà a far parlare, ma nulla di concreto bolle in pentola e nessuno vuole alimentare illusioni senza base alcuna, soprattutto per le aspettative tra i tifosi. L’operazione Messi sarebbe incredibilmente onerosa e al momento nessuno in casa Inter sta progettando un passo simile.