L’Inter molla Giroud, ecco i motivi della decisione di Conte e dirigenza – TS

“Tuttosport” riporta che l’Inter ha deciso di abbandonare la pista Giroud. Questione di costi e prospettive: Conte ha deciso di rimanere così.

MERCATO CHIUSO – L’Inter per l’attacco, ma della Primavera, ha preso il giovane Satriano. Conte, come è noto, avrebbe preferito avere Giroud (o Llorente) per il quale si era speso personalmente nelle scorse settimane, ma il club, dopo aver speso 20 milioni per Eriksen, ha preferito evitare un altro investimento importante per un giocatore di 33 anni.

SCELTA CONDIVISA – Giroud – finito nel mirino del Tottenham -, infatti, fra cartellino, ingaggio fino al 2022 e commissioni, sarebbe costato circa 23-24 milioni. Ovviamente ci sono state delle valutazioni fra dirigenza e Conte e si è arrivati alla scelta di rimanere così, con Sanchez ed Esposito alle spalle dei titolari Lukaku e Martinez. Con la possibilità in alcune gare di giocare con una sola punta e due trequartisti alle spalle (Eriksen e Sensi).