L’Inter mette Vidal in cima alla lista: tempi lunghi e serve uno sforzo – GdS

La “Gazzetta dello Sport” scrive che l’Interdeve prepararsi a uno sforzo per arrivare a Vidal. Serve lavorare su un prestito con obbligo di riscatto.

SCELTA PERSONALE – Ormai è quasi una corsa in solitaria, per il ruolo di centrocampista. L’Inter è decisa ad andare fino in fondo con il Barcellona, concentrando tutti gli sforzi sul cileno. E pian piano sta cadendo anche il paletto della formula, che fin qui ha bloccato qualsiasi stato d’avanzamento. Vidal a Barcellona sa di essere stimato dalla dirigenza, sa che i senatori spingono per la sua permanenza. E, di più, il club catalano può regalargli l’obiettivo della Champions League, che non ha mai vinto in carriera. Ecco perché il centrocampista si trova di fronte alla decisione più difficile: restare in Catalogna o scegliere di dire sì alla corte di Conte e con lui anche a Marotta, con il quale ha avuto modo di parlare nella pancia di San Siro.

SFORZO ECONOMICO – In questo panorama, l’Inter sa che la trattativa sarà lunga. Ma ormai s’è rassegnata all’idea di dover intavolare una trattativa onerosa. Se il Barcellona non scende sotto i 20 milioni – Vidal è pur sempre il quarto marcatore della rosa dopo i tre fenomeni Messi, Suarez e Griezmann –, l’Inter deve impostare una trattativa con l’obbligo di riscatto per riuscire ad andare a dama.