L’Inter ha una nuova idea per la sinistra: Ghoulam con uno scambio – TS

“Tuttosport” scrive che l’Inter per la sinistra ha una nuova idea. Chiedere al Napoli Ghoulam, che sta avendo poco spazio, in uno scambio.

SCAMBIO DIVERSO – Nuova opzione sulla sinistra, che gira attorno a Politano. In casa Napoli piace Ghoulam. L’idea di monetizzare dall’addio dell’esterno (all’Atalanta per Kulusevski oppure alla Fiorentina per una prelazione su Castrovilli) verrebbe abbandonata volentieri se dovesse arrivare un giocatore strategico per il progetto come il franco-algerino, a differenza di Llorente che – a oggi – non è una priorità. Uno scambio sarebbe ben visto insomma.

CAMBIARE ARIA – Jorge Mendes, manager di Ghoulam, sta valutando le opzioni per il suo assistito dopo il sondaggio fallito da parte dell’Olympique Marsiglia («Abbiamo chiesto informazioni, ma la trattativa non è proseguita», le parole di André Villas-Boas). Ad Appiano può trovare un portone spalancato, considerato che Conte già lo voleva con sé al Chelsea. Il mancino è un classe 1991.