L’Inter ha tre opzioni per Radu, ma occhio alla pista Sepe – TS

“Tuttosport” fa il punto della situazione di Radu. L’Inter ha tre vie per il suo futuro, di cui una porta a Sepe.

GESTIONE DA RIVEDERE – In casa Inter è da chiarire il futuro di Radu. Il portiere è stato acquistato dal Genoa la scorsa estate per 10 milioni, un investimento importante che fa capire quanto i nerazzurri credano nel rumeno. Lasciato in prestito a Genova, il portiere ha avuto un buon rendimento ma Preziosi ha scelto di puntare su Perin sbarrandogli le porte. L’Inter lo ha così dirottato a Parma, dove si era infortunato Sepe. Peccato che D’Aversa gli abbia preferito Colombi. A fine stagione Radu tornerà a Milano e bisognerà valutare la sua situazione.

TRE OPZIONI – La situazione portieri è fluida. Padelli è in scadenza e potrebbe passare da secondo a terzo, con Berni che sembra orientato a smettere. Sta a lui accettare il nuovo ruolo. Marotta e Conte potrebbero decidere di tenere Radu come vice Handanovic, tenendolo quindi ad Appiano a studiare alle spalle del capitano. Oppure prestarlo di nuovo per fargli fare esperienza. La terza via è cederlo per arrivare a un altro dodicesimo. In questo caso va tenuta in considerazione la pista che porta a Sepe, che ha già vissuto un’esperienza simile a Napoli.