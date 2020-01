L’Inter ha le mani su Kumbulla, nell’affare anche dei giovani – TS

“Tuttosport” scrive che l’Inter sta trattando col Verona per assicurarsi Kumbulla. Operazione per giugno, con dei giovani destinati ai gialloblù.

CONTATTI IN CORSO – Bastoni sta andando benissimo e quindi perché non riprovarci? L’Inter nell’estate 2017 ha puntato sul difensore classe ’99 investendo ben 31 milioni, adesso, a distanza di tre anni, il club nerazzurro ha messo gli occhi su Marash Kumbulla, difensore 19enne del Verona. I contatti con la società del presidente Setti vanno avanti da settimane; l’Inter ha valutato diversi profili nella squadra veneta, poi ha deciso di puntare sul centrale albanese.

CON CONTROPARTITE – Kumbulla è un affare per l’estate. Inter e Verona stanno trattando: Setti chiede circa 20 milioni per il giocatore che Juric ha saputo valorizzare in quest’annata, schierandolo per ben 11 volte in campionato (le presenze sarebbero state di più senza una squalifica e un infortunio). Le due società parlano per giugno, ma potrebbero già adesso inserire dei giocatori nell’affare. Per esempio il Verona ha messo la freccia su tutta la concorrenza per Federico Dimarco, esterno mancino in uscita dalla rosa di Conte. Il giocatore piace al Verona e potrebbe essere l’anticipo per Kumbulla (Dimarco è a bilancio a circa 3.6 milioni, l’Inter lo valuta almeno il doppio). Ma il Verona è interessato anche ad altri ragazzi nerazzurri, alcuni della Primavera, altri già affermati come per esempio Pinamonti, richiesto da diverse squadre, ma probabilmente destinato a rimanere a Genova fino a fine stagione. Senza dimenticare che Juric ha già fra i suoi giocatori il giovane Salcedo – ora infortunato -, attaccante che il Verona ha ottenuto in prestito e che vorrebbe trattenere in organico anche per la prossima annata.

ANCHE IN NAZIONALE – Kumbulla, nato a Peschiera del Garda l’8 febbraio 2000 e approdato al Verona all’età di 8 anni, è una delle rivelazioni di questa Serie A. Inoltre ha giocato in tutte le selezioni giovanili albanesi, esordendo poi nella nazionale maggiore di Reja il 14 ottobre contro la Moldavia.