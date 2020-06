L’Inter ha incontrato il Verona: ecco la richiesta per Kumbulla e il jolly – TS

Condividi questo articolo

“Tuttosport” riporta che l’Inter ha incontrato il Verona e ha ricevuto la richiesta per Kumbulla. Marotta ha un jolly.

RICHIESTA FATTA – L’Inter ha già avuto il suo primo incontro per Marash Kumbulla. Nel summit col Verona la richiesta è stata di 28 milioni più 7 di bonus cifra che l’Inter vorrebbe ammortizzare con la “formula Barella” che prevedre un ricco prestito oneroso e l’obbligo di riscatto tra un anno.

IDEA PRESTITO – Per invogliare il presidente del Verona Marotta si è pure giocato un jolly. L’ad nerazzurro ha aperto all’opportunità di lasciare Kumbulla un’altra stagione in gialloblù. Un po’ come successo con Bastoni. Nella trattativa poi possono entrare altri giocatori come Dimarco e Salcedo, entrambi già nella rosa di Juric in prestito.