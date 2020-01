L’Inter ha in mano Eriksen per giugno, il Tottenham tratta per gennaio – TS

“Tuttosport” non ha dubbi: l’Inter ha in mano Eriksen. La conferma arriva dal Tottenham, che preferisce trattare a gennaio che perderlo a zero.

MANOVRA STUDIATA – Christian Eriksen è il grande colpo a parametro zero a cui sta lavorando l’Inter per l’anno prossimo. Un piano, quello studiato da Beppe Marotta e Piero Ausilio, che ha radici lontane. Operazioni così onerose e complicate, alla luce dell’agguerritissima concorrenza, vanno programmate per tempo e i dirigenti dell’Inter avevano già “preso la targa” ad Eriksen dopo ferragosto, per sottoporre a Suning un quadro sui costi (e benefici) dell’affare. Questi sono i giorni in cui storicamente si tirano le reti sui parametri zero e l’Inter – a giudicare di quanto rimbalzato dall’Inghilterra e confermato da Sky – su Eriksen ha lavorato non bene, ma benissimo.

A GENNAIO? – Il Tottenham ha infatti capito che il club nerazzurro ha in pugno il danese e, per questo motivo, ha fissato il prezzo del cartellino stimandolo in 20 milioni per evitare di perdere a zero il centrocampista che nel 3-5-2 di Antonio Conte sarebbe una mezzala dalla qualità cristallina. L’Inter, al momento, non ci sente. Un po’ perché Vidal – che ha già memorizzato quanto l’ex allenatore della Juve chiede ai suoi giocatori – è ritenuto più funzionale per essere inserito nello spartito nel bel mezzo della stagione, un po’ perché l’Inter, senza cessioni, non può andare al di là di offerte per prestiti con diritto di riscatto, formula impossibile da praticare per un giocatore in scadenza di contratto.

CESSIONI CERCASI – L’accelerazione dell’Inter ha messo in fila le varie pretendenti, dalla Juve, al Real fino al Manchester United, anche se – in questi casi – si può stare tranquilli soltanto quando viene formalizzato l’accordo. Certo è che, come sottolineato, è molto sospetta la notizia rimbalzata da Londra su un Tottenham pronto a sedersi al tavolo con i nerazzurri per non perdere Eriksen a zero. Le prossime settimane, in tal senso, saranno fondamentali per capire come si concretizzerà la strategia dell’Inter quando – dopo le cessioni – ci sarà margine per uscire dalla tagliola del prestito con diritto. Perché è vero che Vidal è in cima ai pensieri di Conte, ma anche Eriksen verrebbe accolto a San Siro come un Re.