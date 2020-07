L’Inter ha il sÃ¬ di Tonali, ma Cellino non molla sulle pretese – CdS

L’Inter ha il sì di Tonali, ma Cellino non molla sulle pretese – CdS

Condividi questo articolo

Il “Corriere dello Sport” scrive che l’Inter continua a lavorare per Tonali. L’accordo col giocatore c’è già, ora serve convincere Cellino.

TALENTO NEL MIRINO – Incontri ravvicinati col futuro. La serata di Sandro Tonali a San Siro è stata l’anticamera della trattativa serrata col Brescia. Quella che l’Inter spera sia destinata al lieto fine. Dopo Hakimi, classe 1998, prenotare un altro giovane talento è un obiettivo concreto. I nerazzurri hanno mosso passi concreti per il classe 2000 che governa il centrocampo. Il ragazzo non ha bisogno di essere convinto. La scelta lui l’ha già fatta nel dire sì all’Inter.

DISTANZA – Ausilio e Marotta hanno già l’accordo con Tonali. Con il Brescia la differenza è di 15 milioni. Cellino è disposto ad andare incontro alle esigenze del giocatore, ma non a farsi dettare le condizioni. Il presidente del Brescia ne vorrebbe 50. L’Inter per adesso è arrivata fino a 35. Ci sono molte analogie con la trattativa Barella. Un buon compromesso insomma il pagamento diluito per poter prendere anche Tonali senza far diventare l’operazione una telenovela.