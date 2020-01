L’Inter ha due alternative a Vidal, Eriksen va bene anche per luglio – TS

“Tuttosport” scrive che l’Inter tiene pronte due piste alternative a Vidal. Si tratta di Eriksen, buono anche per luglio, e Nandez.

IL DANESE – Se poi su Vidal non fosse posibile affondare l’Inter ha due piste alternative. Attenzione all’opzione Eriksen. L’Inter lavora da settimane per convincerlo ad accettare la corte nerazzurra per luglio, quando sarà svincolato, ma il Tottenham vorrebbe cederlo subito e il danese ha già detto no allo United. Nel suo futuro vorrebbe provare un’esperienza fuori dall’Inghilterra. Per questo più del City, le rivali dell’Inter per l’estate sono Real e Psg. Ma ripetiamo: senza Vidal, un tentativo verrà fatto, col Tottenham pronto a cederlo per circa 20 milioni.

L’URUGUAIANO – C’è anche un nome in terza posizione. La terza via porta invece a Nandez del Cagliari. un discorso – come sottolineato in generale da Marotta – da fine gennaio. Anche perché con i sardi è in ballo il discorso legato a Nainggolan.