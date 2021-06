L’Inter ha deciso: si accelera per Nandez, giovani nell’operazione – TS

L’Inter punta Nandez come jolly di centrocampo. “Tuttosport” riporta che i nerazzurri stanno lavorando col Cagliari a un’operazione ampia con dei giovani.

OPERAZIONE AMPIA – L’Inter vuole Nandez come jolly di centrocampo. I primi contatti ci sono stati nelle ultime settimane, ma ora l’operazione può accelerare. Per far quadrare il tutto i nerazzurri puntano ad inserire dei giovani. In particolare due Primavera, Satriano e Hoti. Il nodo è che l’Inter chiede garanzie di utilizzo, che il Cagliari non può dare. Oltre a loro i club parlano di Pinamonti, che potrebbe essere il sostituto in rossoblù di Simeone. Qui l’ostacolo è legato allo stipendio dell’attaccante. Le incognite sono tante, sottolinea “Tuttosport”, ma i club sono al lavoro per trovare la quadra.

Fonte: Stefano Pasquino – Tuttosport

