L’Inter ha deciso: investire su Tonali, il crack del futuro – GdS

La “Gazzetta dello Sport” riporta che l’Inter a centrocampo ha deciso di stanziare un investimento importante per Tonali, il talento del futuro.

INVESTIMENTO SICURO – L’Inter vuole rifarsi il look in mediana e sta puntando con forza a Sandro Tonali, la più bella sorpresa dell’ultimo campionato. Un affare da costi elevati ma ancora accessibili. Un investimento per la vita, il giocatore a cui legare l’immagine dei successi futuri esaltando il made in Italy. Tonali raccoglie consensi unanimi all’interno del club: è una vecchia fiamma su cui ora l’Inter vuole puntare con decisione, anche perché la fila degli estimatori non finisce ai confini nazionali ma si estende in tutta Europa. In casa Inter sono tutti d’accordo: per età, maturità calcistica, duttilità, qualità e prospettiva, il centrocampista del Brescia è un profilo top da non farsi scappare.

CARATTERISTICHE UNICHE – Il centrocampista è il nuovo che avanza, nella testa dei dirigenti come nella fantasia dei tifosi. Perché uno così lo ammiri già da avversario, figurarsi a vederlo comandare il gioco a San Siro col nerazzurro addosso. Tonali è il tuttocampista moderno che farebbe felice qualsiasi allenatore: classe 2000, personalità da vendere, umiltà da gregario e giocate da primo della classe, con caratteristiche utili per ogni occasione. Bravo nel palleggio ma anche in interdizione, nella pressione come nelle letture sulle linee di passaggio, può fare indifferentemente il centrale o la mezzala, può giocare a due o a tre.

VALUTAZIONE ALTA – Mancini lo ha già fatto debuttare in Nazionale (tre presenze finora) e si è esposto più volte con parole di grande stima, Pirlo e Totti di recente ci hanno messo un bel carico su esternando i loro apprezzamenti. Sarà anche per questo che Cellino continua a sparare alto sulla valutazione, che resta intorno ai 50 milioni. La speranza del presidente del Brescia, ovviamente, è che su Tonali possa scatenarsi un’asta tra le big europee, anche se oggi sembra più uno dei tanti file aperti sulla eterna sfida tra Inter e Juve. A Brescia non rimarrà. Per l’Inter un genio per sognare a lungo.