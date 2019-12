L’Inter frena su Llorente e torna a lavorare su Giroud. C’è la grana Chelsea – GdS

Condividi questo articolo

La “Gazzetta dello Sport” scrive che in attacco l’Inter pensa a uno tra Llorente e Giroud. Il francese ora è più avanti, ma il Chelsea fa muro.

DUE OPZIONI – Sono due i nomi che Conte vorrebbe per rinforzare il suo attacco: Giroud e Llorente. Sullo spagnolo però vanno registrare la perplessità del Napoli sullo scambio con Politano, possibilità emersa recentemente ma che non convincerebbe in pieno la nuova guida tecnica, ovvero Gattuso. Ecco perché lo scambio di prestiti ha subito al momento uno stop. Non è una bocciatura definitiva, ma quello che porta a Llorente non è più l’opzione favorita.

IN SCADENZA – Normale che torni d’attualità, a questo punto, il nome di Giroud. Il francese è in scadenza a giugno con il Chelsea, il rinnovo non è materia d’attualità ed è fatale che si parli di cessione in casa Blues. Sul centravanti ci sono Lione e Bordeaux, l’Inter segue l’evoluzione ma per il momento non intende affondare. Anche perché, pur volendo, non potrebbe farlo. L’arrivo di un attaccante è legato alla partenza di Politano, che ormai ha preso in considerazione l’idea di un addio. Sull’esterno restano d’attualità le piste Fiorentina e Atalanta, anche se finora non ci sono stati passi concreti.

PROBLEMA MARINA – C’è però un problema da risolvere e si chiama Marina Granovskaia, la donna al potere del Chelsea che non si è lasciata bene con Antonio Conte. Naturale dunque che non sia ben disposta nei confronti dell’Inter, che pure sta guardando a Londra per completare il suo organico.