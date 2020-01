L’Inter fa la sua offerta per Eriksen, lui ha in testa una big? – CdS

Condividi questo articolo

Il “Corriere dello Sport” riporta che l’Inter si è mossa decisa su Eriksen, ma il centrocampista danese non ha ancora chiarito la sua volontà.

OFFERTA FATTA – Se Vidal vuole l’Inter, Eriksen invece non si è ancora esposto. Il club nerazzurro ha parlato sia con il suo agente, Schoots, sia con il Tottenham, mettendo sul tavolo 25 milioni (tra cartellino e commissioni), per avere subito il giocatore. Sarebbe la soluzione preferita dal club inglese, ma il danese ha in testa il Real Madrid e tutto lascia credere che preferisca aspettare fine stagione per scegliere la sua nuova sistemazione.

SCELTA SUA – L’Inter, evidentemente, è assolutamente in corsa anche per prenderlo a giugno, ma resta una pista difficile e complicata perché la concorrenza finirà per aumentare. Ecco perché lo scorso novembre era nata l’idea di anticipare i tempi. Tocca a Eriksen decidere, in viale della Liberazione si sono messi in attesa, anche se pienamente attrezzati per accogliere un giocatore che darebbe una nuova prospettiva al centrocampo.