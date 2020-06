L’Inter dice sÃ¬ a Firpo per Lautaro Martinez, ma la valutazione Ã¨ da rivedere – TS

L’Inter dice sì a Firpo per Lautaro Martinez, ma la valutazione è da rivedere – TS

“Tuttosport” scrive che Firpo è un nome gradito all’Inter nell’operazione Lautaro Martinez. La valutazione del Barcellona però è troppo alta.

NOME GRADITO – Sì a Junior Firpo. Ma a determinate condizioni. Sotto traccia, tramite intermediari, continuano le trattative tra Barcellona e Inter per Lautaro Martinez. In tempi normali i catalani avrebbero pagato la clausola anche come segno di grandeur nei confronti dei rivali del Real Madrid. Ma i tempi sono cambiati e la trattativa è diventata estenuante. Una guerra di trincea legata alle contropartite.

VALUTAZIONI DIVERSE – Martedì complice la squalifica di Jordi Alba si è rivisto in campo Firpo, che ha anche prodotto l’assist per l’1-0. L’esterno sinistro è l’unico tra i giocatori offerti all’Inter che convince come possibile contropartita. La forbice è però legata al valore del cartellino. La cifra fatta dai blaugrana, 41 milioni, è stata cassata dai nerazzurri. In questo senso va ricordato che il terzino, colonna anche dell’Under 21 spagnola, è stato pagato un anno fa 18 milioni più 12 di bonus. E ha una clausola da 200 milioni. L’Inter lo valuta una ventina, ma c’è margine di trattativa.