L’Inter deve sfoltire per KantÃ©: il PSG su due big sacrificabili? -SM

L’Inter deve sfoltire per Kanté: il PSG su due big sacrificabili? -SM

Condividi questo articolo

Photo 183390664

L’Inter deve sfoltire una rosa troppo ampia e fare cassa per accontentare Conte e portare Kanté a Milano: il PSG sembra essere interessato a due big della rosa nerazzurra considerati sacrificabili

L’Inter ha bisogno di sfoltire una rosa troppo ampia e di fare cassa per accontentare Antonio Conte portando a Milano il suo pupillo Kanté. Secondo “Sport Mediaset” si potrebbe muovere qualcosa sull’asse Parigi-Milano, già in ottimi rapporti dopo la conclusione dell’affare Icardi. Il club parigino, per interessamento del D.S. Leonardo, avrebbe allacciato i primi contatti per una possibile offerta per Nainggolan e Skriniar.