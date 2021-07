L’Inter deve sfoltire la rosa, Radu non convinto della destinazione – Sky

Ionut Radu è uno dei giocatori che potrebbero lasciare l’Inter in prestito nell’ottica dello sfoltimento della rosa. Il giovane portiere rumeno però non è convinto della Real Sociedad.

L’Inter ha messo Ionut Radu nella lista dei cedibili in prestito. Il giovane portiere rumeno, che non avrà spazio nella prossima stagione, dovrebbe andare via in prestito per poter giocare di più. Nei giorni scorsi si erano intensificati i rapporti per un prestito in Spagna alla Real Sociedad, ma nelle ultime ore la pista sembra essersi raffreddata. Radu infatti non sarebbe convinto della destinazione spagnola. A riportarlo è Alessandro Sugoni per “Sky Sport”.