L’Inter con Moses applica il “protocollo Rafinha”, il Chelsea accetta – TS

“Tuttosport” riporta che l’Inter con Moses applicherà il “protocollo Rafinha”. Il Chelsea ha accettato i controlli supplementari.

PROBLEMI FISICI – Visto che Moses è ormai a Milano, ecco il riassunto dei suoi problemi stagionali: il 19 agosto contro il Gaziantep ha segnato, servito un assist ma poi, dopo 77 minuti, ha alzato bandiera bianca per uno strappo alla parte alta della coscia sinistra. Dopo due mesi in bacino di carenaggio è rientrato; ma il 3 dicembre, giocando gli ultimi 12 minuti in Coppa di Turchia contro l’Istanbulspor, si è nuovamente infortunato sempre alla coscia sinistra. Un guaio muscolare che, secondo quanto risulta ai giornali turchi, lo rende ancora impossibilitato a scendere in campo. Ieri comunque Moses è stato visitato dallo staff medico del Chelsea prima di volare a Milano.

CONTROLLI ACCURATI – La formula dell’affare, prestito con diritto di riscatto a 10 milioni (il giocatore ne guadagnerà 2 fino al 30 giugno), mette comunque l’Inter al riparo da sorprese. Ciò nonostante le visite mediche per Moses saranno particolarmente accurate. Per lui verrà seguito il “protocollo Rafinha”: ai controlli canonici verranno aggiunti test atletici sul campo, quelli che l’Inter avrebbe voluto far fare a Leonardo Spinazzola prima che arrivasse il niet della Roma. Tra le due situazioni però c’è una differenza sostanziale, considerando che, quando l’Inter aveva avanzato quella richiesta alla Roma, l’accordo era ancora sulla base di un acquisto a titolo definitivo. Il Chelsea invece ha concesso senza problemi quanto l’Inter chiedeva alla Roma, peraltro senza mettere clausole che renderebbero automatico il riscatto. Condizioni favorevoli per quella che è una scommessa, per non dire azzardo. Perché Moses è reduce da due guai muscolari importanti e non mette piede in campo da inizio dicembre.