L’Inter cerca Izzo, possibile rientri Pinamonti nell’operazione – TS

“Tuttosport” riport che Inter e Torino stanno parlando di Izzo. Il difensore è perfetto per la linea a tre. In cambio ai granata potrebbe andare Pinamonti.

VECCHIO INTERESSE – Non è la prima volta che si accostano all’Inter il nome e il cognome di Armando Izzo, difensore centrale del Toro che piace assai ad Antonio Conte almeno quanto a sua moglie Concetta detta Titti garantiscono piaccia Milano in quanto epicentro mondiale della moda. Se n’era già chiacchierato l’estate scorsa, allorché però era in vigore effettivo la promessa di Cairo «nessun big in vendita»; se n’è poi tornato a parlare in gennaio, quando già gli scenari granata avevano assunto contorni meno rassicuranti, sul campo e conseguentemente sul mercato. E quando soprattutto Izzo era già divenuto meno intoccabile agli occhi dei tifosi del Toro, in seguito a una serie di prestazioni non più all’altezza e anche di condotte non impeccabili, con picco di sgradimento per la sceneggiata nel derby al colpetto di gomito ricevuto da Ronaldo che gli aveva procurato dure reprimende sui social – dov’è sempre stato molto attivo – e perfino un significativo battibecco faccia a faccia con un tifoso al Filadelfia.

SCAMBIO POSSIBILE – Detto che il rendimento del napoletano – declassato velocemente dallo status di beniamino per diventare uno come tutti gli altri – non è più tornato ai livelli della stagione scorsa, a rendere meno limpida la sua situazione è giunta la separazione dallo storico procuratore Palermo per passare sotto la regia ufficiosa di Mino Raiola. Uno che non solo ha proficue relazioni con Cairo ma è anche l’agente di Andrea Pinamonti, ventenne attaccante trentino ora in prestito al Genoa ma di proprietà interista e in procinto di rientrare alla casa madre a giugno, previo versamento al club rossoblù di 20 milioni per il controriscatto. Proprio il complicato intrigo di riscatti della formula sottoscritta con Preziosi aveva impedito ai numerosi pretendenti di Pinamonti di ottenerne le prestazioni per la seconda parte della stagione. E tra gli interessati c’era il Torino, almeno finché l’impossibilità di trovare una sistemazione gradita a Zaza ha bloccato per il ds Bava anche il mercato degli attaccanti, malgrado il trasferimento allo stesso Genoa di Iago Falque. Ma Pinamonti al Torino continua a piacere, a maggior ragione adesso che sulla panchina granata è arrivato Moreno Longo che già lo aveva allenato con profitto a Frosinone.

SISTEMARE LA DIFESA A TRE – Dopo gli entusiasmi iniziali per il trio Godin-de Vrij-Skriniar, Conte ha rimesso in discussione la retroguardia e, al momento, l’unico sicuro di rimanere al suo posto è l’olandese; lo sloveno è bravo ma non totalmente a suo agio nella difesa a 3 e, a fronte di adeguata offerta, potrebbe migrare; l’uruguaiano sta cominciando a pagare dazio ai 34 anni e sembra in uscita anticipata rispetto al 2022 del contratto firmato a parametro zero. Orizzonti più luminosi sorridono piuttosto a Bastoni, brillante nell’impostazione, e nel radar di Marotta ci sono il veronese Kumbulla e il belga Vertonghen del Tottenham. In questo rimpasto della difesa – considerato che Conte vorrà almeno due potenziali titolari per ruolo – potrà appunto esserci posto anche per Izzo: che a 3 sa giocare e pure molto bene, quando vuole, e la cui cessione certo non provocherebbe più sommosse di popolo anti Cairo.