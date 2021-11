L’Inter blocca Onana, per Handanovic contratto da vice: la situazione – CdS

L’Inter solo al termine della stagione, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, discuterà del possibile rinnovo di contratto. Come nel caso di Handanovic, Ranocchia, Kolarov e non solo.

RINNOVI – Il quotidiano romano fa il punto della situazione riguardo la situazione contrattuale di determinati giocatori. Un addio (a fine anno) che, al momento, appare pressoché certo è quello di Perisic, che non ha nemmeno raccolto i primi approcci per affrontare la discussione per il rinnovo. La sensazione è che voglia tornare in Germania per chiudere la carriera. Per Ranocchia e Kolarov, come accaduto l’anno scorso, se ne parlerà solo al termine della stagione, mentre su Vecino una decisione deve essere ancora presa. Su Handanovic, evidentemente, sono da prendere in considerazione diversi fattori, a cominciare dal fatto che l’Inter, per la prossima stagione, ha già prenotato Onana. Significa che per il numero uno sloveno si prospetterebbe un rinnovo da vice “pesante”.

Fonte: Corriere dello Sport