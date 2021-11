L’Inter blocca Onana per giugno. Con Eriksen possibilità di scambio – TS

L’Inter, come riportato questa mattina da TuttoSport, ha bloccato Onana per giugno. Il calciatore potrebbe arrivare prima, ecco come.

BLOCCATO – L’Inter pensa al sostituto di Samir Handanovic e lavora per il futuro, proprio per questo motivo il club nerazzurro ha bloccato André Onana a parametro zero per giugno. Un affare apparecchiato in esatte, anche se resta un piccolo punto interrogativo e legato a Christian Eriksen. Onana potrebbe arrivare con sei mesi di anticipo, quindi a gennaio, qualora – come tutto fa pensare -, il danese sarà costretto a convivere con il defibrillatore e con la possibilità di tornare a giocare con la maglia dell’Ajax. In quel caso i due club potrebbero intavolare una trattativa per uno scambio.

Fonte: TuttoSport – Stefano Pasquino