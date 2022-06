L’Inter attende Bellanova, ma ora concentrazione sulle uscite

L’Inter attende di ufficializzare Mkhitaryan e Onana dopo Lukaku e Asllani e intanto aspetta anche Bellanova. L’esterno arriverà a Milano a inizio settimana prossima ma intanto i nerazzurri dovranno pensare alle uscite.

USCITE – Inter, Empoli e Monza sono sicuramente le squadre che, in questo mese di giugno, si sono mosse di più. 4 colpi fatti dai nerazzurri in entrata con Raoul Bellanova dal Cagliari atteso a inizio settimana prossima per le visite mediche e la firma sul contratto. Dunque 5 operazioni. Ora la priorità è quella di vendere e lavorare in uscita. Attendendo nuove news sul colpo Skriniar al Psg che dunque farebbe virare l’Inter su Bremer o Milenkovic, ci sono altri giocatori da sistemare. Vidal e Sanchez ancora non hanno rescisso con il secondo che è la questione più spinosa. Pinamonti è corteggiato da tanti ma ancora nessuno ha affondato il colpo. Sensi è l’unico pronto ad accasarsi al Monza in prestito secco. Insomma, dopo la tempesta (buona) ora il tempo di ragionare sulle uscite. Fondamentale per sfoltire La Rosa, alleggerire il monte ingaggi e poi ultimare i colpi in entrata.