L’Inter apre il dialogo per Sanchez, il cileno verso la conferma – TS

“Tuttosport” scrive che l’Inter ha avviato le trattative col Manchester United per tenere Alexis Sanchez. Anche nella prossima stagione.

NUOVO ACCORDO – L’Inter punta a rinforzi in attacco per il prossimo anno. Ma della rosa attuale potrebbe confermare Alexis Sanchez. Il cileno è sembrato fuori per molto tempo, ma ora in casa nerazzurra le cose sono cambiate. La società sta perfezionando l’accordo col Manchester United per prolungare il prestito fino al 30 agosto, per concludere la stagione. Ma il discorso va oltre. I dirigenti stanno studiando con gli inglesi una formula per tenere il cileno per un’altra stagione. Conte reputa Sanchez la terza punta ideale in quanto può alternarsi con Lukaku, ma anche giocare assieme al belga.