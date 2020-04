L’Inter accelera per Vertonghen a zero, i dettagli...

L’Inter accelera per Vertonghen a zero, i dettagli – TS

Condividi questo articolo

“Tuttosport” riporta che l’Inter punta con decisione su Vertonghen. Il belga sarebbe perfetto per giocare a sinistra.

A PARAMETRO ZERO – L’Inter cerca un rinforzo in difesa per la prossima stagione e negli ultimi giorni si sono alzate le quotazioni del veterano Vertonghen. Il 32enne belga (classe 1987) è in scadenza col Tottenham e l’Inter gli ha proposto un biennale con opzione per una terza annata. La sua dote peculiare è che è mancino e dunque sarebbe utilissimo per affiancare a Bastoni un uomo di esperienza, spostando così stabilmente Skriniar a destra.