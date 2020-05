L’Inter accelera per Tonali, ora Ã¨ la prima scelta a centrocampo – TS

L’Inter accelera per Tonali, ora è la prima scelta a centrocampo – TS

Condividi questo articolo

“Tuttosport” scrive che l’Inter è in vantaggio nella corsa a Tonali. Il centrocampista del Brescia è la prima scelta in mezzo.

PRIMA SCELTA – L’Inter sembra essere passata in pole position nella corsa a Tonali. Superando anche la Juventus. Sull’agenda di Marotta e Ausilio il gioiello del Brescia ha scalato posizioni fino al primo posto per quel che riguarda i centrocampisti. In Serie A fino a qualche settimana fa la priorità nerazzurra sembrava essere Castrovilli, ma la Fiorentina ha alzato un muro attorno al giocatore almeno per questa estate.

La fermezza dei viola ha spinto l’Inter con decisione verso Tonali, che comunque piace molto e da diverso tempo.

CARTE GIUSTE – Si cerca il sorpasso definitivo sulla Juventus, con due piste parallele: quella di Massimo Cellino e quella del giocatore. L’Inter ha la forza per convincere Cellino, sia per disponibilità che per contropartite tecniche. E Marotta può vantare una frequentazione di lunga data col presidente del Brescia. Per quanto riguarda il giocatore, il club ha lo status per interessarlo e può sfruttare la possibilità di offrire a Tonali uno spazio da titolare o quasi, comunque da protagonista. Un dettaglio non da poco nell’anno degli Europei.