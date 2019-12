L’Inter a breve rivederà l’Atalanta per Kulusevski, obiettivo chiudere – GdS

La “Gazzetta dello Sport” scrive che l’Inter non molla la pista Kulusevski. Anzi rilancia: a breve ci sarà un nuovo incontro per l’Atalanta.

NUOVO INCONTRO – In parallelo al grande obiettivo Vidal c’è la pista Kulusevski. In casa Inter non si sono ancora rassegnati all’idea di dover rimandare tutto a giugno, ma lo svedese non è in ogni caso alternativo a Vidal (tatticamente lo svedese è ancora da formare come dice anche Borghi e potenzialmente può fare davvero molte cose in campo). E presto ci sarà un nuovo incontro con l’Atalanta per trovare la quadratura del cerchio tra l’offerta di 35 milioni presentata dall’Inter e la richiesta di 40 da parte di Percassi. Poi bisognerà sempre trovare il modo di convincere il Parma a lasciare un suo titolare fisso a metà stagione.