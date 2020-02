L’infortunio di Handanovic getta ombre sul futuro. Rimpianto Radu – GdS

Le incertezze di Daniele Padelli, unite al lungo infortunio di Sami Handanovic, gettano ombre sul futuro della porta nerazzurra. L’imprevisto legato allo sloveno, aumenta il rimpianto per non aver tenuto Ionut Andrei Radu. Il talentuoso potere romeno avrebbe fatto comodo. Ora si pensa al tesseramento di Viviano (QUI i dettagli).

VUOTO – La prestazione di Daniele Padelli nel derby, secondo “La Gazzetta dello Sport”, ha influito relativamente. Il telefono di Emiliano Viviano sarebbe squillato comunque. L’infortunio di Samir Handanovic ha mandato in crisi Antonio Conte più della squalifica di Lautaro Martinez. Lo sloveno, tra i pali, è una di quelle certezze spesso date per scontate. Il valore reale di un portiere così navigato si percepisce soltanto in sua assenza. Anche il rosso rimediato da Tommaso Berni ha contribuito ad allargare la voragine tra i pali, costringendo i nerazzurri ad aggregare Filip Stankovic dalla Primavera. Ma l’ex Lazio sarebbe stato utile relativamente, poiché non mette piede in campo dall’ottobre 2012, mentre il giovane figlio d’arte potrebbe non reggere la pressione di una lotta scudetto, in cui ogni pallone pesa come un macigno.

RIMEDI A BREVE TERMINE – Qualora Viviano dovesse essere tesserato, partirebbe comunque come vice Padelli. Almeno per il momento. L’Inter l’ha valutato con diversi test e in caso di firma sul contratto (ipoteticamente di sei mesi), potrebbe decidere di inserirlo temporaneamente nelle liste Uefa (è possibile, per un periodo di almeno un mese). Ma la situazione di incertezza, in cui è caduta la porta nerazzurra, potrebbe spingere il club a forzare eventuali ragionamenti sul futuro prossimo. L’infortunio di Handanovic, infatti, potrebbe risolversi già nel giro di poche settimane. Lo sloveno prima del derby aveva provato ad allenarsi, senza tuttavia toccare il pallone. L’idea è quella di farlo rientrare per la sfida con la Sampdoria (23 febbraio, ndr). Esattamente una settimana prima del match clou contro la Juventus. Vero che la tempistica del suo infortunio è stata a dir poco beffarda: la rottura del mignolo è arrivata poco dopo il passaggio di Ionut Radu al Parma. Il romeno avrebbe fatto molto comodo all’Inter in questa situazione, consentendo di affrontare le tre competizioni con animo più leggero.

