L’iner vuole Vidal per il salto immediato, ma serve pazienza per l’operazione – TS

“Tuttosport” scrive che l’Inter ha intenzione di cercare Vidal fino a quando ci saranno spiragli. Il cileno è il nome indicato per il salto di qualità.

SITUAZIONE DA CAPIRE – L’Inter ha Vidal in cima alla lista dei rinforzi di gennaio. Come noti è il nome per cercare il salto di qualità immediato. Il cileno ieri sera è stato schierato da titolare nella semifinale di Supercoppa di Spagna contro l’Atletico Madrid, ma il giocatore ha ormai rotto con il tecnico Valverde e spinge per l’Inter. Vuole andare via – ma per tornare a lavorare con Conte visto che avrebbe detto no a una proposta del Manchester United-, ma il club e i compagni, in primis Messi, spingono per una sua conferma.

SERVE UN RILANCIO – L’Inter aspetta di capire cosa succederà al termine della competizione. Se Vidal troverà il modo di rompere ulteriormente col club per andare via, ovviamente poi Marotta dovrà trovare un accordo col Barcellona che valuta il giocatore almeno 20 milioni. Non i 12 prospettati a fine dicembre dai nerazzurri.