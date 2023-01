Lindelof, la decisione ufficiale del Manchester United dopo l’interesse dell’Inter

Nelle ultime ore si erano fatte sempre più insistenti le voci di un possibile interesse dell’Inter per Victor Lindelof, difensore svedese del Manchester United. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, però, il club inglese ha preso una decisione importante riguardo il suo futuro.

NESSUNA CESSIONE – Il Manchester United ha deciso di non accettare eventuali offerte in prestito per Victor Lindelof. L’Inter nelle ultime ha pensato al difensore svedese come possibile sostituto “immediato” di Milan Skriniar in caso di cessione anticipata a gennaio. Su di lui anche l’interesse dell’Atletico Madrid. Ma secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, Ten Hag conta ancora su di lui.

Fonte: Twitter Fabrizio Romano