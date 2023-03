Lindelof, l’Inter non lo molla: tentativo in estate! In Inghilterra sicuri

Lindelof continua a rimanere un obiettivo dell’Inter per la prossima stagione. Dopo il no al prestito a gennaio, i nerazzurri ci riproveranno in estate. Il Manchester United può aprire ad una cessione

TENTATIVO − L’Inter dovrà per forza di cose andare in contro ad una rivoluzione in difesa. Milan Skriniar sarà da sostituire, mentre rimane ancora incerta la posizione di Stefan de Vrij. A gennaio, è stato fatto un tentativo per acquistare in prestito Victor Lindelof dal Manchester United. Secco no dei Red Devils. Come riferisce il “Sun“, il club nerazzurro potrebbero però ritornare alla carica in estate. In questa stagione, il centrale svedese ha giocato solamente cinque partite dal primo minuto perdendo il posto a discapito dei campioni del Mondo Varane e Lisandro Martinez.