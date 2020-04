L’Everton vuole cedere Kean, ma l’Inter ora riflette sugli atteggiamenti – TS

“Tuttosport” fa il punto della situazione Kean. Il giocatore all’Inter piace, ma i suoi comportamenti vanno valutati.

COMPORTAMENTI INOPPORTUNI – L’interesse dell’Inter per Kean rimane reale. Ma il calciatore continua a far discutere. Nella sua giovane carriera ha già avuto comportamenti sopra le righe, stavolta nei giorni scorsi ha postato immagini di una festa. Organizzata in pieno isolamento. Un comportamento che fa riflettere anche in casa nerazzurra. Balotelli lo ha già avuto e non vorrebbe concedersi un bis.

STAGIONE DIFFICILE – L’operazione per riportare Kean in Italia potrebbe valere tra i 25 e i 30 milioni. L’Everton lo scorso anno lo pagò 28,5 milioni di euro. Quest’anno però non ha avuto grandissimo spazio. Ancelotti lo vedeva di buon occhio ma il suo rendimento non è stato all’altezza. Gli inglesi sono già pronti a fare cassa con una plusvalenza minima. In stagione ha giocato appena 706 minuti.