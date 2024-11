Letang (Pres. Lille): «David? No addio a gennaio! Una proposta»

Il presidente del Lille Letang ha parlato del futuro di David. L’attaccante canadese, che piace a Inter, Juventus, Barcellona e Bayern Monaco, a gennaio non dovrebbe partire.

PALLA A DAVID – Il presidente del Lille Olivier Letang ha parlato a RMC Sport della situazione relativa a Jonathan David: «La situazione di Jonathan è semplicissima. Siamo molto felici di averlo con noi. La scorsa stagione, gli restava un anno di contratto. Potremmo qualificarci per la Champions League. Quando hai un ragazzo che mette 20-25 gol a stagione… Non eravamo vincolati dall’obbligo di venderlo. Inoltre non avevamo ricevuto offerte. La nostra posizione è stata molto chiara fin dall’inizio: gli abbiamo offerto un anno di contratto in più. Ora sta a lui a decidere». David sta assolutamente giocando una grande stagione.

Il presidente del Lille Letang non venderà David a gennaio

PERMANENZA – Lo stesso Letang ha poi precisato sul mercato invernale: «Abbiamo tante discussioni sul fatto che possa restare con noi. Non se ne andrà a gennaio. Resterà con noi perché è un giocatore importante. Resterà perché a maggio abbiamo degli obiettivi. Non possiamo cedere un giocatore da 20-25 gol stagionali, se stiamo lottando per andare in Champions League. Lui vuole bene a Lille».