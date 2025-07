Leoni, uno degli intermediari alla sede dell’Inter! Novità in arrivo?

Giovanni Leoni è uno degli obiettivi prioritari in casa Inter per rinforzare e ringiovanire il reparto difensivo. Uno dei suoi intermediari è stato appena avvistato in sede.

IN SEDE! – Edoardo Crnjar è uno degli intermediari di Giovanni Leoni e cura i suoi interessi. Proprio lui si trova in questo momento alla sede di viale della Liberazione dell’Inter. Non è certamente una notizia di questi minuti l’interesse del club per il giocatore classe 2006, che però ha pretendenti anche dall’estero. I nerazzurri sono concentrati su Ademola Lookman ma potrebbero portarsi avanti anche per il difensore. Sebastiano Esposito è una pedina da sfruttare al più presto.