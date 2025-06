Leoni, trattativa non facile per l’Inter. La posizione del Parma – Sky

La trattativa per Giovanni Leoni non sarà affatto semplice per l’Inter. Il Parma ha ribadito la sua posizione e non si muove per Gianluca Di Marzio su Sky Sport.

DIFFICILE – Giovanni Leoni è il difensore classe 2006 su cui l’Inter ha messo gli occhi per rinnovare il reparto. Con Francesco Acerbi e Stefan de Vrij l’età media è già alta, Oaktree ha imposto la linea verde con giocatori sicuramente più giovani. Il Parma però non si muove dalla sua posizione dura e valuta il suo gioiello molto. Leoni per il club emiliano vale già tra i 25 e i 30 milioni di euro e il prezzo potrebbe anche salire, perché Cherubini e la dirigenza puntano su Leoni per la prossima stagione.

LE POSSIBILITÀ – Un ulteriore ostacolo alla trattativa è la presenza della concorrenza. Sul difensore c’è il Milan in primo piano, dietro si aggiunge la Juventus. Leoni ha catturato l’attenzione di molti club italiani e questi tre sono i più interessati. Con la società intera al Mondiale per Club negli Stati Uniti questa trattativa non decollerà nei prossimi giorni, ma si andrà lunghi con le tempistiche. Il sogno Leoni rimane difficile, però è un acquisto quasi obbligato se si vuole puntare in alto nel futuro con Cristian Chivu sulla panchina.