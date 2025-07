Per Leoni c’è da tagliare uno tra Acerbi o de Vrij: l’indiziato – CdS

L’Inter vuole puntare su Giovanni Leoni, per cui serve non solo un grosso investimento dal punto di vista economico, ma anche un taglio nell’attuale reparto difensivo (Acerbi o de Vrij). Il Corriere dello Sport spiega la situazione.

IL PIANO – L’Inter vede in Leoni quel difensore di prospettiva che potrebbe difendere il reparto arretrato nerazzurro nei prossimi dieci anni. Ecco perché, spiega il Corriere dello Sport, sta preparando un piano per provare ad acquistarlo. Il prezzo fissato dal Parma non è banale: sui 35-40 milioni di euro. La dirigenza nerazzurra, per arrivare a tale budget, dovrà per forza di cose vendere. In sei sono in uscita (vedi articolo). Ma per Leoni non serve solo uno sforzo economico importante, ma bisognerà fare anche un taglio in difesa. Il giovane del 2006 all’Inter andrebbe a fare il centrale nella difesa a tre e ad oggi l’Inter ha due difensori centrali. Aggiungerne un altro, vorrebbe dire escludere un giocatore over dalla lista Champions League, ma non da quella Serie A. Uno tra Francesco Acerbi (37 anni) o Stefan de Vrij (33 anni) dovrà lasciare.

Per arrivare a Leoni l’Inter ‘sacrifica’ Acerbi?

IL SACRIFICATO – L’indiziato principale, secondo il Corriere dello Sport, è proprio Acerbi. Sia su di lui che sull’olandese, l’Inter vanta una clausola di uscita anticipata dal contratto. Ace con Chivu sembra essere meno sicuro del posto rispetto a quanto succedeva con Simone Inzaghi. E le sue 37 primavere sicuramente non giocano a favore. Oaktree è stato chiaro: la rosa va svecchiata e tutti gli innesti devono essere giovani di prospettiva.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno