Per Leoni la strada è in salita, ma l’Inter ha l’alternativa – CdS

Parma duro da scalfire per quanto riguarda Giovanni Leoni. Il club ducale fa muro sul classe 2006, complicando la vita a tutte le pretendenti, compresa l’Inter. Ma il club nerazzurro potrebbe dare l’assalto ad un’alternativa spagnola.

MURO – Il sogno dell’Inter è quello di strappare al Parma sia Yann-Ange Bonny che Giovanni Leoni. Ma se per il primo non sembrano esserci problemi, sul secondo la strada è diventata nettamente in salita. Il club ducale fa muro, tant’è che la valutazione si è alzata passando da 20 a 30 milioni di euro. Il presidente Krause lo vuole tenere, a discapito delle pretendenti: Inter, Milan, Juventus. Ma l’estate è ancora lunga e le vie del calciomercato sono infinite. E se il Parma, ad oggi, lo reputa praticamente incedibile, in caso di offerta importante o asta potrebbe iniziare a vacillare. Intanto, l’Inter non resta a guardare e ha già messo nel mirino l’alternativa a Leoni: ossia Cristhian Mosquera del Valencia.

L’alternativa Mosquera se l’Inter non riuscirà ad arrivare a Leoni

IN CORSA – L’Inter, infatti, si è inserita alla corsa per Mosquera, ragazzo del 2004 che tra una settimana esatta compirà 21 anni. Il gigante spagnolo, oggi all’Europeo Under 21 con la propria selezione, gioca al Valencia. Il suo contratto va in scadenza nel 2026 e, in caso di non rinnovo, andrebbe via a prezzo di saldi. Ecco perché l’Inter ha già aperto i contatti col suo entourage per non perdere il treno.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno