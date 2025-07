Leoni sempre nel mirino dell’Inter: affondo possibile dopo le cessioni – Sky

L’Inter lavora su due binari: da un lato la trattativa ormai in dirittura d’arrivo per Ademola Lookman, dall’altro la strategia a medio termine per portare a Milano Giovanni Leoni, giovane difensore di proprietà del Parma.

IN CIMA ALLA LISTA – Per Giovanni Leoni, l’Inter ha mosso passi concreti ma con tempistiche più dilatate. Il Parma valuta il difensore circa 35 milioni di euro, cifra importante per un classe 2006, seppur dalle grandi prospettive. I nerazzurri seguono Leoni da tempo e lo considerano un investimento per il futuro, ma l’assalto decisivo potrà avvenire solo dopo alcune cessioni. Al momento, il club ha incassato i primi introiti dalle uscite di Aleksandar Stankovic (al Club Brugge) e Tajon Buchanan (al Villarreal), ma servono ulteriori operazioni in uscita per costruire un tesoretto utile a sbloccare la trattativa.

Leoni, affondo Inter dopo altre cessioni!

ALTRI NOMI – Tra i possibili partenti ci sono Kristjan Asllani, Mehdi Taremi, e si monitora con attenzione anche la situazione di Yann Bisseck, Francesco Acerbi e Benjamin Pavard. La dirigenza nerazzurra è attenta a ogni dettaglio, consapevole che solo dopo aver sistemato il bilancio potrà affondare per Leoni, destinato a diventare uno dei nomi caldi del mercato difensori nei prossimi mesi.