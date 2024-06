Leoni, la Sampdoria lo riscatta e fissa prezzo e condizioni! Inter c’è

Giovanni Leoni è stato riscattato dalla Sampdoria, così come riportato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano. I blucerchiati fissano il prezzo del suo cartellino per una futura rivendita, dato che piace anche all’Inter ma non solo.

RISCATTATO – Il giovane difensore centrale italiano Giovanni Leoni, classe 2006, è pronto a firmare un nuovo contratto con la Sampdoria fino a giugno 2027. Il club genovese ha deciso di esercitare l’opzione di acquisto del giocatore per 1,5 milioni di euro, dimostrando la fiducia nelle potenzialità del promettente calciatore. Il talento di Leoni non è passato inosservato. L’Inter è tra i club più interessati al giovane difensore, ma la concorrenza è agguerrita. AS Monaco e Tottenham hanno messo gli occhi sul giovane talento, riconoscendo il suo potenziale e le sue capacità difensive.

La Sampdoria fissa il prezzo e le condizioni

VOLONTÀ CHIARA – Dopo il riscatto, la Sampdoria valuta il calciatore circa 4 milioni di euro, mostrando una chiara intenzione di valorizzare al meglio il proprio gioiello. Tuttavia, il club genovese ha anche espresso la volontà di tenere il giovane difensore in prestito fino al 2025, permettendogli di crescere e maturare ulteriormente nelle proprie file prima di un eventuale trasferimento. In questo caso l’Inter potrebbe decidere di acquistare il ragazzo, lasciandolo in prestito ancora in Serie B per un’altra stagione.