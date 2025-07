Leoni, servono risorse: missione uscite per l’Inter prima dei prossimi colpi – Sky

In casa Inter è tempo di bilanci e strategia: prima di proseguire con il mercato in entrata, la priorità resta sfoltire la rosa e alleggerire il monte ingaggi. La dirigenza nerazzurra, dopo aver chiuso tre operazioni in entrata, punta ora a liberare spazio.

PROSSIME MOSSE – La necessità è duplice: incassare risorse da reinvestire e liberarsi di stipendi pesanti per ridisegnare una rosa sostenibile e competitiva. In difesa, il grande obiettivo resta Giovanni Leoni, gioiello del Parma classe 2006, già finito nel mirino da tempo. L’Inter ha stanziato circa 30 milioni di euro per provare a chiudere l’operazione, ma il club emiliano non si muove dalla valutazione di 40 milioni. La distanza è ampia e impone pazienza, ma i nerazzurri non intendono mollare la presa sul giovane centrale, considerato ideale per età, qualità e margini di crescita.

L’alternativa porta sempre a De Winter del Genoa

ALTRI NOMI – Parallelamente, resta viva la pista che porta a Koni De Winter, centrale belga del Genoa. L’interesse per l’ex Juventus era già emerso a inizio giugno e non si è mai sopito. Il prezzo fissato dal club rossoblù si aggira tra i 25 e i 30 milioni, una cifra importante ma leggermente più accessibile rispetto a quella richiesta per Leoni. Per finanziare questi investimenti, saranno fondamentali alcune cessioni. In uscita, l’Inter conta di piazzare elementi come Taremi, Asllani, Buchanan e Stankovic, che insieme potrebbero garantire un discreto “tesoretto” da reinvestire. Oltre al guadagno diretto dalla cessione dei cartellini, il club mira anche a liberarsi di stipendi gravosi che permetterebbero una maggiore flessibilità nella gestione del tetto salariale. La strategia di Marotta e Ausilio è chiara: razionalizzare prima di rilanciare. Solo dopo aver completato le uscite, l’Inter potrà tornare a spingere sul fronte acquisti