Leoni, quotazioni Inter in salita: è in pole su altri 3. Il punto – CdS

In difesa salgono le quotazioni di Leoni, che piace tantissimo all’Inter per la difesa. Già cercato lo scorso anno, quest’anno a Parma è sbocciato proprio con Cristian Chivu in panchina. Al momento, scrive il Corriere dello Sport, è in pole su altri giocatori.

DERBY – D’altronde è difficile rimanere non incantati dal talento difensivo di Giovanni Leoni. Il classe 2006, lo scorso anno alla Sampdoria e oggi al Parma, ha concluso una sua prima annata in Serie A ad altissimi livelli. E soprattutto da quando è diventato allenatore dei ducali Cristian Chivu. Leoni ha contribuito alla salvezza del Parma e adesso è finito nel mirino dei grandi club della Serie A. Su di lui si potrebbe aprire un appassionante derby di calciomercato tra Inter e Milan. La società nerazzurra, che oggi affiderà i primi lavori della gestione tecnica proprio a Chivu, lo ha messo nel mirino come rinforzo della prossima stagione. Le sue quotazioni appaiono in salita.

Leoni piace più degli altri tre: l’Inter lo monitora attentamente

CANDIDATURA IN POLE – Non è un mistero che l’Inter della prossima stagione dovrà necessariamente incasellare un altro difensore, peraltro giovane. Leoni ha l’identikit perfetto: forte, giovanissimo e italiano. La sua candidatura, scrive il Corriere dello Sport, è in pole sugli altri tre profili monitorati dal club interista: Lucumi, Beukema e De Winter.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia