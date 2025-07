Leoni la priorità: tesoretto cessioni per affondare il colpo: Esposito la chiave?

L’Inter continua a monitorare con attenzione la situazione legata a Giovanni Leoni, giovane difensore del Parma considerato un obiettivo prioritario per il futuro reparto arretrato nerazzurro. L’idea del club è chiara: puntare su un talento italiano in forte ascesa, già pronto per il grande salto ma con margini di crescita importanti.

STRATEGIA – Il nodo resta la valutazione del Parma, che chiede almeno 30 milioni di euro per lasciar partire il proprio gioiello. Una cifra che l’Inter non intende spendere in un’unica soluzione, ma che potrebbe essere coperta grazie alle uscite in corso d’opera. Il club nerazzurro ha già stanziato i fondi necessari per l’affare Lookman, ma per quanto riguarda Leoni, si lavora su un’operazione parallela finanziata attraverso le cessioni.

IN USCITA – Diversi giocatori in uscita potrebbero infatti generare un tesoretto da reinvestire. In primis Taremi, che è sul mercato con il forte interesse del Besiktas, poi Aleksandar Stankovic, sempre più vicino al Club Brugge, anche se con il nodo legato alla clausola di recompra ancora da sciogliere. Non solo: Tajon Buchanan è richiesto da Villarreal e Sassuolo, mentre Kristjan Asllani è finito nel mirino della Fiorentina di Stefano Pioli. Le possibili cessioni di questi profili permetterebbero all’Inter di incassare una cifra complessiva vicina ai 30 milioni, utile per formulare una proposta convincente al Parma.

Esposito la chiave per agevolare la trattativa con il Parma per Leoni?

CONTROPARTITA – Tra le possibili carte in favore dell’Inter per provare a sbloccare l’affare Leoni potrebbe essere Sebastiano Esposito. Tornato a Milano dopo una stagione positiva all’Empoli, l’attaccante non rientra nei piani tecnici della nuova Inter targata Chivu. Il Parma ha manifestato interesse per il classe 2002, che potrebbe essere inserito nell’operazione Leoni per abbassare la parte cash dell’offerta. La formula ideale potrebbe essere: 26 milioni di base fissa, bonus variabili e il cartellino di Esposito. Un pacchetto che il Parma sta valutando con attenzione e che potrebbe rappresentare il passo decisivo per chiudere l’operazione nelle prossime settimane. L’Inter prepara dunque l’assalto finale.