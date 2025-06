Leoni, priorità assoluta! Marotta studia la formula – CdS

Oltre a Bonny, come colpo in attacco, l’Inter cerca di mettere in cassaforte l’eventuale acquisto di Giovanni Leoni, difensore del Parma che nell’ultima stagione di Serie A è esploso. L’Inter, scrive il Corriere dello Sport, sta cercando di trovare una soluzione per anticipare la concorrenza.

MIRINO – L’Inter ha messo gli occhi con decisione su Giovanni Leoni, giovane talento del Parma, considerato una priorità nonostante la forte concorrenza, soprattutto da parte del Milan e della Juventus. Il club nerazzurro è consapevole che il difensore stia attirando l’interesse di molte big e non vuole farsi superare. Fortunatamente, i buoni rapporti instaurati con il Parma – anche grazie alla trattativa per Bonny – potrebbero rappresentare un vantaggio importante per battere la concorrenza. L’Inter ha capito che non può permettersi di perdere tempo e vuole agire subito per assicurarsi il giovane.

Inter, Marotta pronto a lasciare Leoni al Parma

EMILIA ROMAGNA – Tuttavia, il Parma ha espresso l’intenzione di trattenere il giocatore ancora per una stagione. Per questo motivo, Marotta e Ausilio hanno dato apertura a una possibile soluzione che preveda l’acquisto immediato, ma con la permanenza temporanea del difensore in Emilia. L’obiettivo è bloccare il calciatore adesso, per poi portarlo a Milano al momento giusto, evitando aste e scontri con altri club. Resta da definire la formula giusta per chiudere l’operazione. Il Parma spera in una futura cessione a un prezzo più alto, quindi l’Inter sta valutando l’inserimento di una contropartita tecnica per rendere più sostenibile l’affare.

CESSIONI – Nel frattempo, per poter accogliere eventualmente Leoni, sarà necessario liberare spazio in difesa. I nomi in uscita sono due: Yann Bisseck, che potrebbe partire in caso di offerte dalla Premier League, e Francesco Acerbi, per cui l’Inter sta valutando l’utilizzo della clausola per interrompere il contratto un anno prima della scadenza. In parallelo, se l’arrivo di Leoni dovesse slittare, i nerazzurri stanno monitorando anche Javi Mosquera, difensore del Valencia con contratto in scadenza nel 2026.